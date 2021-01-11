В Ростовской области полицейские разыскивают пропавшего 17-летнего Вадима Эдуардовича Гиньятова из Оренбургской области. Он в конце декабря ушел из помещения отопительной будки, расположенной в трех километрах от станции Асекеево в Оренбуржье, сейчас о его местонахождении ничего не известно.Полицейские предполагают, что пропавший решил затеряться на территории донского региона.Рост юноши около170 см, спортивного телосложения. У него карие глаза, широкие брови, короткие темно-русые густые волосы, а над верхней губой справа есть родинка.В день исчезновения парень был одет в черную куртка с логотипом Puma, черные джинсы, черные кроссовки со шнурками, толстовку с расцветкой «триколор» и надписью Russia, а на голове у него была серая шляпа. У пропавшего юноши был с собой мобильный телефон Honor черного цвета.В полиции отмечают, что через два дня после исчезновения подростка Бугурусланский суд возбудил уголовное дело об убийстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФК «Ростов» подписал контракт с талантливым 16-летним футболистом из ВладимираВо время одного из матчей игрок смог забить через минуту после выхода на поле (подробности)АЛЛО!Ели у вас есть информация о разыскиваемом, то сообщите ее в Отделение МВД России по Асекеевскому району Оренбургской области, по телефонам 02, 8(35351)2-10-48, 8(35351)2-16-58.Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!