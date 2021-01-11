Власти Ростовской области включили в список объектов культурного наследия Змиевскую балку, где в 1942 году погибли тысячи мирных жителей и военнопленных. Об этом сообщили в администрации донской столицы.Перед Днем Победы на мемориал в Змиевской балке приходят сотни людей, чтобы почтить память тех, кто жестоко убит гитлеровцами. Здесь до сих пор находят предметы, связанные с трагическими событиями.Особый статус влияет на возможность получения финансирования. Также устанавливаются особые правила проведения каких-либо работ на территории объекта культурного наследия.Стоит отметить, что территория называется Змиевской балкой с XIX века. Ранее на этом участке располагался ростовский песчаный карьер, позже там построили кирпичный завод, вокруг которого вскоре образовались два поселка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАдминистрация Ростова уверяет: в документах не сказано, что в Змиевской балке расстреляли 27 тысяч евреевВласти прокомментировали требование российского еврейского конгресса и фонда \\"Холокост\\" (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.