Специалисты зафиксировали около 30 тысяч телефонных звонков на детский телефон доверия за минувший год. Об этом сообщает правительство Ростовской области.Психологи, работающие на телефоне доверия, принимали анонимные звонки от детей и родителей. Ростовчане рассказывали о проблемах в семье, пытались справиться со стрессовыми и суицидальными настроениями, просили помощи в решении важных для себя вопросов.Сейчас воспользоваться бесплатной возможностью пообщаться с психологом может каждый. Жители донского региона могут не только получить консультацию психолога, но и сообщить о жестоком обращении с детьми в семьях.Согласно статистике, собранной за семь лет работы телефона доверия, чаще всего жители Ростовской области обращаются с вопросами об отношениях подростков со своими родителями, сверстниками и знакомыми.КСТАТИЕсли вы хотите воспользоваться услугами детского телефона доверия, то позвоните по номеру: 800 2000 122.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области ищут пропавшего подросткаПарень в конце декабря ушел из помещения отопительной будки, расположенной в трех километрах от станции Асекеево в Оренбуржье, сейчас о его местонахождении ничего не известно (подробности).АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!