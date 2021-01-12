Уже почти год жители Ростова провели в условиях пандемии, если не болели сами, то точно знают, что коронавирус перенесли их коллеги, знакомые или члены семьи. Хотя некоторые ростовчане подозревают, что могли перенести заболевание на ногах, – COVID-19 нередко протекает без видимых симптомов. После выздоровления в организме человека вырабатываются антитела класса G (IgG), которые помогают противостоять вирусу в будущем.Жители Ростова-на-Дону могут пройти исследование и при этом сэкономить. С 1 по 31 января 2021 года «Инвитро» дает возможность сдать тест производства компании Abbott для определения антител класса M (IgM) и G (IgG) к вирусу SARS-COV-2 со скидкой 20%. Пройти тестирование могут все желающие. Но важно, чтобы у человека не было симптомов ОРВИ. В медицинских офисах «Инвитро» предусмотрены все необходимые меры для профилактики новой коронавирусной инфекции.- Исследование выполняется на автоматических анализаторах семейства Abbott ARCHITECT®. Лабораторный метод исследования – хемилюминесцентный иммуноанализ на микрочастицах для качественного определения специфических антител в сыворотке крови, – говорят представители медицинской компании «Инвитро». – Тест имеет специфичность 99,9% и чувствительность 100% определения IgG к SARS-CОV-2 (по данным производителя).Как говорят специалисты, исследования на антитела класса М и G позволяют определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 в прошлом. Иммуноглобулины класса M (IgM) – ранние антитела. Их обнаружение может указывать на недавнее инфицирование SARS CoV-2. Антитела IgM могут быть выявлены через 7 дней от начала клинических проявлений, их уровень снижается после третьей-четвертой недели, но у некоторых пациентов IgM могут выявляться и в пределах 6-7 недель от начала заболевания.- Опираясь только на результат теста на антитела IgM, нельзя поставить диагноз, – уточняют в «Инвитро». – Но все же это является показанием к дообследованию.Антитела класса IgG к SARS-CoV-2 начинают определяться в крови с третьей недели или немного раньше после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким. По наличию IgG антител в крови можно судить о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа – способности организма распознавать вирус при повторной встрече с ним.Именно по наличию этих антител можно сказать, было ли инфицирование в прошлом вирусом SARS-CoV-2. А главное, есть ли у организма способность распознавать инфекцию при повторной встрече с ним.- На данный момент нет информации о том, как долго антитела сохраняются после перенесенной инфекции и обеспечивают ли они защиту от повторного заражения, – уточняют специалисты «Инвитро». - Новый коронавирус - довольно специфический, он распространяется очень быстро и незаметно. Инкубационный период длится до трех недель, все это время человек может ничего не чувствовать, при этом являться носителем и разносчиком вируса.Тяжело болеют и умирают в основном люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. Вдобавок ко всему вирус быстро распространяется в рабочих коллективах и группах, где люди много времени проводят вместе.В итоге все это приводит к тяжелым последствиям. Поэтому так важно выделить тех, кто перенес заболевание. Они с меньшей вероятностью будут болеть коронавирусом и распространять инфекцию. И поэтому тестирование на антитела важно для всех.Подробнее об акции можно узнать на сайте www.invitro.ru. Взятие биоматериала не входит в стоимость исследования и оплачивается отдельно.