В Ростовской области продолжаются проверки в магазинах и кафе. Рейды прошли с 4 по 10 января, рассказали в донском правительстве.Более 600 объектов инспекторы проверили в Азове, Аксае, Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском и Аксайском районах. В итоге было возбуждено 11 дел по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Так, в Азове и Азовском районе сотрудники одного из магазинов одежды и табачного магазина работали без масок. В Ростове один из кальянных баров несмотря на временный запрет был открыт после 22:00. Кроме того, посетители курили кальян в общественном месте, что также запрещено.С начала 2021 года рейды прошли в 750 магазинах, ресторанах и кафе. Возбуждено 21 дело об административных нарушениях.Напомним, в административной статье, на которую ссылаются инспекторы, предусмотрен штраф. Для юридических лиц его размер составляет от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону 12 января 2021: врачи зарегистрировали почти 400 новых случаев COVID-19Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 56 349 человек. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.