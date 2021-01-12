Пьяная езда за рулем привела на скамью подсудимых военнослужащего. Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорили мужчину к 280 часам обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Все началось с того, что водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в августе прошлого года на площади Троицкой в Новочеркасске.Во время установления личности автомобилиста выяснилось, что ранее он уже подвергался административному наказанию за управление машиной в нетрезвом виде.После этого военнослужащий подписал чистосердечное признание в нарушении правил ПДД. Мужчина отметил, что раскаивается за этот безрассудный поступок и не допустит подобных ситуаций впредь.Вопреки ожиданиям, суд не лишил свободы мужчину за повторную езду в пьяном виде. Дончанину смягчили наказание из-за того, что он содержит пожилых родителей-инвалидов, которые проживают вместе с ним.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТроих крымчан приговорили к срокам за участие в исламистской организацииВоенный суд в Ростове признал их террористической ячейкой (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.