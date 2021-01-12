Во вторник,12 декабря, Евгений Ковалев, главный санитарный врач Ростовской области, сообщил главе региона о том, что во время новогодних каникул не во всех районах активно делалось тестирование на ковид. Так, в числе «двоечников» оказались Мартыновский район, Гуково, Константиновский район и другие. В то время как Ростов-на-Дону оказался в числе «отличников» по объему тестирования.В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил глав районов объяснить низкий уровень тестирования. К примеру, глава Гуково заявил, что никому из граждан не отказали в тестировании во время длительных выходных.- Тем самым, что вы не берете тесты у людей, вы не воздействуете на снижение коронавируса, как раз наоборот. Ходите по земле. Если есть замечание от управления, прошу принять его и разобраться досконально, - заявил Василий Юрьевич.Отметим также, что на Дону – под особым контролем те граждане, которые приехали из Англии и Ирландии. Специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить завоз так называемого «британского» коронавируса.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.