\\"Забота\\" о друге стала причиной уголовного дела. Ростовчанин пытался передать в колонию №14 города Новочеркасска наркотики хитрым способом. Мужчина спрятал порошок внутри апельсинов. Об этом рассказали в областном ГУФСИН.Запрещенное вещество в цитрусовых нашла служебная собака по кличке Рада.Охранники внимательно осмотрели передачу. Оказалось, что наркотики находились между разрезанными половинками фруктов.- Общая масса обнаруженного наркотика – семь грамм, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН.Собственника посылки с сюрпризом передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.Теперь полицейским предстоит установить откуда у ростовчанина появились наркотики. Задержанному мужчине грозит лишение свободы за незаконное хранение, перевозку и распространение запрещенных веществ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТолько бы звонил маме: ростовчанка обманом передала сыну в колонию семь мобильниковСредства связи она спрятала в радиоприемники (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.