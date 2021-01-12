Во вторник, 12 января, на заседании регионального штаба, которое проводилось в онлайн режиме рассказали, что Ростовская области полностью готова к массовой вакцинации от коронавируса.По словам заместителя губернатора региона Сергея Бондарева, уже предусмотрено необходимое количество пунктов для вакцинации, чтобы жителям было удобно до них добираться. В настоящее время уже прививки получили медработники и санитарные врачи, начали вводить вакцину социальным педагогам, свои заявки готовят остальные учителя и преподаватели, а также транспортники. Следом за ними — государственные и муниципальные служащие.- По заявлению федерального центра, с середины месяца вакцина начнет поступать в регионы более массово, - добавил спикер. - Мы к этому готовы. И знаем, что прививка прошла все необходимы сертификации, а также то, что более миллиона жителей по стране уже ею привиты.Сергей Борисович добавил, что уже сам дважды провакцинировался от коронавируса, но только единожды — после второй прививки — почувствовал легкое недомогание.Как сообщил глава региона Василий Голубев, важно сделать так, чтобы те люди, которые пожелали вакцинироваться, смогли обязательно это сделать. У Ростовской области должно быть все для этого готово.