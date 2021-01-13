Появилось видео с места аварии с пассажирским автобусом в Красносулинском районе. Машина опрокинулась на трассе М-4 «Дон» утром 13 января.Сейчас на месте аварии работают 19 спасателей и семь единиц техники. На кадрах видно, как сотрудники тянут трос от спецавтомобиля «Чайка-Сервис» к автобусу.Напомним, автобус двигался по трассе «Дон» из Москвы в Луганск. На 973-м километре транспорт опрокинулся в кювет.В момент ДТП в автобусе находились 15 человек. В результате происшествия погибли 32-летний мужчина и женщина. Возраст второй жертвы устанавливается.Три пассажирки получили травмы. 57-летнюю женщину госпитализировали в больницу в Зверево. Двум девушкам оказали первую помощь и отправили домой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области перевернулся автобус: два пассажира погибли, трое пострадалиОн направлялся из Москвы в Луганск. (Подробности)