Новогодние праздники закончились, и «Сочи Парк» перешел на зимнее расписание. Однако аттракционы продолжат работать. Покататься на них можно будет пять дней в неделю.- Зимнее расписание отличается от работы в межсезонье в прошлые годы. Прогулочными будут только два дня — понедельник и вторник. В это время в распоряжении гостей парка — восемь тематических земель, аттракционы-качалки для самых маленьких, детские игровые площадки «Джунгли» и Эко-деревня, - рассказали «КП» - Кубань» в «Сочи Парке».В остальные дни, со среды по воскресенье, можно уже прокатиться на самых разных аттракционах: от детских и семейных, до экстремальный. А еще гостей ждут шоу в дельфинарии, игровые площадки «Джунгли» и Эко-деревня.Отметим, что для гостей отеля-замка «Богатырь», он находится на территории «Сочи Парка» вход свободный.С 13 января Сочи Парк открыт с 11:00 до 19:00.Новый сезон в первом тематическом парке стартует в конце марта.Подробное расписание работы парка можно найти на сайте sochipark.ruМатериал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»