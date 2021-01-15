Минувший год выдался непростым из-за пандемии, вызванной коронавирусом. Но, несмотря на эти сложности, многие россияне предпочли во время новогодних каникул активный отдых, связанны с путешествиями.Так, по данным экспертов банка ВТБ, спрос россиян на посещение крупнейших морских курортов за рубежом в новогодние праздники заметно вырос на фоне ограничений по поездкам в другие страны. Такие выводы сделали, опираясь на статистику транзакций по картам клиентов ВТБ.Отметим, что в Египте объем их трат увеличился больше чем на 80%, на Кубе – на 70%, в Турции – на четверть, на Мальдивах – на 6%.«Взрывной» рост продемонстрировала экзотическая ранее Танзания. При этом общий объем транзакций клиентов ВТБ в зарубежных странах в новогодние праздники ожидаемо снизился – на 76%, составив всего 770 млн рублей.Жители Южного Федерального округа в минувшие новогодние праздники сократили свои траты за рубежом на 74%.- Нынешние новогодние праздники россияне в абсолютном большинстве встречали дома. Об этом говорит и рост трат по картам внутри России и значительное сокращение аналогичных расходов на популярных для этого сезона курортах. Из-за пандемии число доступных для отдыха зарубежных направлений остается минимальным. Среди них особым спросом в ходе новогодних каникул пользовались прибрежные курорты, во многих из которых траты наших клиентов даже выросли. А вот Европа, США и Азия ожидаемо отмечены резким снижением туристического потока из России. Мы прогнозируем, что пока ситуация с зарубежным отдыхом будет оставаться неизмененной, и следующим показательным периодом станут уже майские праздники, – прокомментировала руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.Отметим, что рейтинг наиболее популярных зарубежных направлений для новогодних каникул 2021 года среди всех клиентов ВТБ возглавили ОАЭ, Турция и Мальдивы. В Эмиратах владельцы карт ВТБ потратили около 250 млн рублей. В Турции расходы россиян увеличились – на 23%, до более чем 80 млн рублей. На Мальдивах было потрачено 45 млн рублей.Среди других популярных мест для прибрежного отдыха в этом году положительную динамику трат показали Египет, Куба, а также Танзания .