В Ростовской области столкнулись две иномарки. Авария произошла 15 января на трассе Азов — Староминская.71-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген-Гольф» направлялась из Ейска в Ростов. Пенсионерка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Здесь автомобиль врезался в «Ниссан».В ДТП пострадала водитель «Фольксвагена». У женщины ушиб грудной клетки, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.— Также в машине находились ребенок 8 месяцев с матерью. Мать с ребенком на попутном транспорте направились в станицу Староминскую для обследования, — прокомментировали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.Напомним, сегодня произошла крупная авария в Морозовском районе. На трассе столкнулись семь автомобилей. В результате ДТП скончались два человека. Еще двое получили травмы и были доставлены в больницу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемь автомобилей столкнулись на трассе в Ростовской области: два человека погибли, двое пострадалиНа месте инцидента работают автоинспекторы и спасатели МЧС (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.