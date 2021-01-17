Доброе дело на дороге сделали сотрудники донской полиции. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в субботу, 16 января, на трассе «Ростов –Ставрополь», патрульные полка ДПС заметили стоящий на проезжей части грузовой автомобиль ИВЕКО. Полицейский остановились и спросили, что случилось.Оказалось, что машина сломалась. Водитель пояснил, что определить причину поломки и самостоятельно устранить ее он не смог, а проезжающие мимо автомобили не останавливались, чтобы отбуксировать большегруз с проезжей части.- Лейтенанты полиции выставили на дорогу сигнальные конусы, после чего остановили проезжающий мимо грузовой автомобиль, который помог отбуксировать неисправное транспортное средство в безопасное место для ожидания специалистов по ремонту. Водитель поблагодарил полицейский за помощь, инспекторы продолжили патрулирование автодороги, - рассказали в пресс-службе ведомства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области женщина лишилась денег после разговора с лжесотрудником банкаОна сама назвал реквизиты мошеннику (подробнее)