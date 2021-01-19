Нарушения санитарных норм выявили на железнодорожных вокзалах в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.Рейды прошли 14 января на главном и пригородном железнодорожных вокзалах. В здании главного вокзала не была организована термометрия, а о соблюдении санитарных норм по громкой связи не объявляли. 20 процентов пассажиров были без масок. Кроме того, масочный режим не соблюдали и сотрудники магазинов, расположенных на территории вокзала. Проверяющие составили несколько протоколов об административных нарушениях.На пригородном железнодорожном вокзале пассажирам также не измеряли температуру. Кресла в здании не были расставлены на безопасное расстояние.— Мы направили информационные письма начальнику управления МВД на транспорте и руководству Северо-Кавказской железной дороги с целью устранения нарушений и активизации совместной работы, — рассказал Михаил Корнеев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону 19 декабря 2021: число зараженных дончан перевалило за 59 тысячМы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 19 декабря 2021. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.