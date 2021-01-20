Экс-мэру Красного Сулина дали реальный срок за мошенничество

Следователи обвинили мэра и в превышении полномочий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд в Красном Сулине (Ростовская область) приговорил к тюремному заключению бывшего городского главу и четырех местных предпринимателей, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

Обвинение заявляло в суде, что в 2015 году мэр Красного Сулина одобрил прием от компании-подрядчика нескольких канализационных коллекторов. По контракту с мэрией, предприниматели должны были построить новые коллекторы и отремонтировать несколько старых. В действительности работы не были выполнены. Мэр подписал бумаги и предпринимателям перечислили деньги из бюджета.

Ущерб следователи оценили в 24 миллиона рублей, уточняет издание «Городской репортер».

Еще около 30 миллионов рублей по распоряжению мэра из бюджета перечислили предпринимателям по соглашениям о благоустройстве. В этом случае бумаги тоже были фиктивными – работы не были выполнены. Следствие считало, что мэр действовал совместно с руководителем управления муниципальным заказом, рассказали в прокуратуре Ростовской области. Второго чиновника, фигурировавшего в деле, суд ранее признал виновным.

Суд приговорил экс-мэра к четырем годам колонии общего режима. Под арестом обвиняемый находился с августа прошлого года. Одного из предпринимателей суд тоже приговорил к реальному сроку – полутора годам колонии. Остальных предпринимателей приговорили условно. Приговор не вступил в силу и обвиняемые могут его обжаловать.

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