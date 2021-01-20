«Радио КП»: что думают ростовчане о вакцинации

В эфире звучали мнения рядовых ростовчан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» говорили о том, какие трудности возникают сегодня при записи на вакцинацию против коронавируса, что нужно для того, чтобы к ней правильно подготовиться? как жители области соблюдают масочный режим и социальную дистанцию в местах скопления людей.

Массовая вакцинация в Ростовской области стартовала. Есть первые привитые от коронавируса жители. Министр здравоохранения региона признал, что через госуслуги пока не все желающие могут записаться на вакцинацию. Всему причиной — недостаточная информированность главных врачей больниц. Не у всех заключены договоры по обеспечению интернет-связи. Поэтому доступ к госуслугам ограничен. Не у всех районных больниц на территории области есть и холодильное оборудование необходимое для хранения вакцины. Губернатор дал поручение до конца недели разобраться со сложившейся ситуацией и найти способы скорейшего разрешения проблем.

«Сейчас настало время не перечислять проблемы, а оперативно их решать», — заявил Василий Голубев.

Заместитель губернатора Михаил Корнеев рассказал о принимаемых мерах к нарушителям масочного режима. По его словам на главном и пригородном железнодорожных вокзалах Ростова, например, не соблюдаются меры по социальному дистанцированию и ношению масок. Ростовчане в эфире Радио «КП» высказали свое отношение к вакцинированию от коронавируса.

Подробности - в подкасте.

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