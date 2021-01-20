Цена на яйца подскочила в Ростовской области

Десяток яиц в декабре стоил около 80 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заметное подорожание некоторых продуктов произошло в Ростовской области. Как изменились цены в декабре по сравнению с предыдущим месяцем рассказали в Ростовстате.

Так, средняя цена на яйца выросла 21,7 процента. Увеличилась стоимость плодовоовощной продукции на девять процентов. Подорожание в пределах процента произошло на такие продукты, как макароны, мясо и птица, рыба и морепродукты. Молоко и молочная продукция стала дороже на 2,5 процента.

Незначительно снизились цены на масло и бобовые.

В прошлом месяце десяток яиц можно было купить за 80 рублей. Ростовстат опубликовал цены на некоторые фрукты: яблоки - 79 рублей за килограмм, апельсины - 118 рублей за кило и бананы - почти 72 рубля за килограмм. Литр молока обойдется в почти в 57 рублей. Рыба - 243 рубля, говядина - 346 рублей, свинина - почти 266, баранина - около 402 рубля за килограмм.