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Общество

В Ростовской области более трех тысяч человек получили первую дозу вакцины от ковида

Через время людям предстоит сделать вторую прививку
Михаил СТРИЖЕВ
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Людей привили вакциной «Спутник V».

Людей привили вакциной «Спутник V».

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области 3 305 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

Министр уточнил, что людей привили вакциной «Спутник V». Активнее всего вакцинация проходит в Ростове-на-Дону.

— Здесь на прививку ежедневно записываются 200 — 250 человек. Регистрация (на прививку) ведется при обращении в поликлинику, по телефонам регистратур и через единый портал государственных услуг, — пояснил Юрий Кобзев.

Вакцинация от ковида проводится в два этапа. Вторую прививку нужно сделать через 21 день после первой.

Напомним, за сутки в Ростовской области коронавирусом заразился 391 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 60 269. В настоящее время в стационарах находятся на лечении 2 792 зараженных, 255 из них — в тяжелом состоянии.

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