На кладбище в Таганроге организуют экскурсии для молодежи на президентский грант

Волонтеры восстанавливают некрополь за свои и общественные средства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всехсвятский храм Таганрога стал победителем конкурса на получение президентского гранта. Священнослужители предложили финансировать уборку исторического Старого кладбища, привлекать волонтеров и организовывать экскурсии для студентов и школьников.

В Таганроге добровольцы ведут уборку исторического кладбища уже несколько лет. Грант президентского фонда будет использован для закупки инвентаря для расчистки и реставрации, за госсредства волонтеров будут обеспечивать обедами во время субботников, рассказали в пресс-службе Ростовской епархии. Размер гранта – около полумиллиона рублей.

Кроме того, священнослужители намерены издать тысячу экземпляров путеводителя по историческому некрополю. В дальнейшем финансы будут направлены также на лекции и экскурсии для студентов и школьников. Историческое место посетят не менее тысячи учащихся, поясняется в описании проекта на сайте президентского фонда.

В епархии рассчитывают, что восстановление исторического некрополя привлечет меценатов – в том числе, зарубежных. Ведь на кладбище есть захоронения австрийцев, греков, шведов.

Старое кладбище открыли в Таганроге в начале XIX века, некрополь работал до 1970-х годов. На его территории находятся несколько уникальных архитектурных памятников и других объектов культурного наследия, братские захоронения участников войн позапрошлого и прошлого веков. Кладбище упоминается в нескольких произведениях Антона Чехова. В прошлом веке некрополь стал разрушаться, часть памятников разграбили. В Таганроге несколько лет назад появились волонтеры, желающие восстановить историческое место. Они создали неформальную «Партию любителей Старого кладбища» со своими аккаунтами в соцсетях.

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