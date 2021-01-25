Рыбак с ведром рыбца оказался в полиции

Правоохранители возбудили уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области транспортные полицейские задержали рыбака с запрещенным законом орудием лова, против задержанного возбудили уголовное дело.

34-летнего рыбака из Егорлыкского района задержали полицейские из линейного отдела МВД на водном транспорте. Полицейские инспектировали правый берег Дона. На рыбака полицейские обратили внимание из-за браконьерской снасти – багра. К моменту, когда сотрудники МВД подошли к любителю рыбалки, он успел поймать восемь рыбцов. Рыбака доставили в участок. Ущерб правоохранители оценивают в семь тысяч рублей, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО.

По схожей причине полицейские задержали рыбака в Азовском районе. Он тоже ловил багром. В сумке у рыбака нашли несколько пиленгасов и карасей. В отношении задержанных полицейские возбудили уголовные дела по ст. 256 УК (незаконная добыча водных биоресурсов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Глухозимье»: об особенностях зимней рыбалки рассказал ростовский спиннингист

Евгений Терешин раскрыл секреты хорошего улова (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.