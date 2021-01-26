Губернатор Василий Голубев ответил на вопрос, будет ли он делать прививку от коронавируса

Василий Голубев начал пресс-конференцию с вопроса о вакцинации. ФОТО: пресс-служба правительства Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время ежегодной пресс-конференции рассказал о том, как, по его мнению, проходит массовая вакцинация в регионе. Заодно пояснил, будет ли он лично делать прививку.

- Наша задача максимально проинформировать людей о возможности вакцинирования. Мы это делаем постоянно. Сегодня провакцинировано более 5 тысяч человек. До конца месяца должны получить 60 тысяч доз вакцины. Если говорить о феврале, мы должны получить еще порядка 100 тысяч доз – заявил губернатор.

Руководитель областного правительства также отметил, что в Ростове и области подготовлены мобильные пункты вакцинирования.

- Я, конечно, буду вакцинироваться. Я этот вопрос даже не обсуждаю, - сообщил губернатор.

Один из чиновников – помощников губернатора – имеет позитивный тест на коронавирус и находится на самоизоляции. Губернатор пояснил, что подождет еще несколько дней, сдаст тест и сделает прививку.