Василий Голубев рассказал, чего ожидает от новых министров в правительстве Ростовской области

Василий Голубев пояснил, чем вызваны назначения новых министров. ФОТО: пресс-служба правительства Ростовской области.

Сегодня, 26 января, на ежегодной пресс-конференции губернатор Василий Голубев ответил, среди прочего, на вопрос о произошедших в декабре кадровых изменениях в областном правительстве. Тогда, напомним, губернатор сменил несколько министров и назначил новых заместителей.

- Работа каждого человека в составе правительства зависит от его результативности. Подводя итоги года, было видно, что в некоторых направлениях требуется или усиление, или активизация работы. Поэтому были приняты кадровые решения. В составе правительства появились молодые кадры, от них мы ждем результативности. Появились люди, которые имеют опыт в той или иной отрасли, - пояснил Василий Голубев.

Также он отметил, что работа правительства сегодня – это работа на перспективу.

- Я жду от нового состава правительства, конечно, большего результата, - подчеркнул Василий Юрьевич.