Безработица в Ростовской области снижается, заявил губернатор Василий Голубев

В Ростовской области, по данным правительства, востребованы рабочие специальности.

В Ростовской области уменьшается уровень безработицы, заявил на ежегодной пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев. Вопрос о вызванном в прошлом году пандемией увеличении безработицы озвучила директор ростовского филиала ИД «Комсомольская правда» Елена Соболева.

- На сегодняшний день такая проблема действительно существует. В правительстве еженедельно отслеживают, как уровень безработицы меняется. В октябре мы имели 118 тысяч безработных. Сегодня – 103 тысячи. Банк вакансий составляет 64 тысячи. Основная часть – это рабочие специальности. Динамика в вопросе безработицы положительная. На 14 процентов за последние четыре месяца уменьшилось число безработных.

Губернатор пояснил, что правительство заинтересовано в создании новых рабочих мест:

- Создание новых рабочих мест предусматривается за счет нашего инвестиционного портфеля, а также за счет бизнеса, который продолжает работать, – пояснил Василий Голубев.

Губернатор также подчеркнул, что в правительстве намерены вносить изменения в программу занятости.