Движение автобусов по мосту на Малиновского могут восстановить в апреле, заявил губернатор Василий Голубев

У закрытия моста не существовало альтернатив, считает губернатор. ФОТО: правительство Ростовской области.

Автобусы и другой общественный транспорт, скорее всего, смогут двигаться по мосту на улице Малиновского в апреле 2021 года, рассказал на ежегодной пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор пояснил, отвечая на вопросы журналистов, что в областном правительстве и мэрии Ростова не видели альтернатив закрытию моста.

– У нас отсутствует альтернативный вариант. И подавляющее число людей это знают. В соцсетях это говорят. Железная дорога является основным препятствием, – отметил губернатор.

В первом квартале 2021 года, по его словам, компании-подрядчики должны убрать все объекты, которые мешают строительству моста и подъездов. В том числе, речь идет о переносе электрических сетей.

Как только эти работы завершатся, по новому мосту сможет ходить общественный транспорт.

– Мы говорим о конце апреля, – пояснил губернатор, сославшись на информацию министерства транспорта.

Губернатор сообщил, что в ближайшее время железнодорожники могут изменить частоту городской электрички, если такой транспорт будет востребован. И, кроме того, глава региона заявил, что качество пешеходных дорожек на мосту в ближайшее время будет улучшено. Губернатор пояснил, что поручит минтрансу и муниципалитетам поработать с этим вопросом.