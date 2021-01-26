О мысли бросить работу спросили губернатора Василия Голубева

Журналисты поинтересовались графиком, в котором работает губернатор. ФОТО: пресс-служба Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на ежегодной пресс-конференции рассказал о перспективах своей работы в региональном правительстве.

Один из вопросов касался графика работы губернатора. В частности, корреспондент спросил, как часто Василия Голубева посещает мысль все бросить.

- У меня не возникает по утрам мысли, что надо все бросить. Я точно понимаю, что идет третий срок. Качество любого руководителя заключается в том, что он после себя должен оставить базу для продолжения. И этим я занимался прежде и занимаюсь сегодня. То, что мы создали в последние годы, дает нам возможность работать сейчас, - заявил губернатор.