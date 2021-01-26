О судьбе самозанятых в Ростовской области рассказал губернатор Василий Голубев

Самозанятые часто обращаются в центры "Мой бизнес", пояснил губернатор. ФОТО: пресс-служба правительства Ростовской области.

Правительство Ростовской области собирается оценить, насколько государственная поддержка важна и полезна для самозанятых, заявил на ежегодной пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам губернатора, в центрах поддержки «Мой бизнес» в прошлом году самозанятым предоставили более 16 тысяч услуг.

- И эта работа будет продолжаться, мы увидели эффективность, - рассказал Василий Голубев.

Центры «Мой бизнес» оказывают поддержку, в том числе, в получении доступа к торговле в интернете, пояснил губернатор.

В конце прошлого года количество самозанятых в Ростовской области находилось на уровне 39 тысяч человек.

- Нам предстоит точно оценить наши меры поддержки, рассмотреть возможность их продления или изменения, - прокомментировал губернатор.