В Ростове-на-Дону водитель иномарки «Мерседес» насмерть сбил пешехода

Авария произошла накануне поздно вечером. Фото: УГИБДД России по РО.

Во вторник, 26 января, в городе Ростове-на-Дону произошла авария, которая унесла жизнь человека. Известно, что дорожное происшествие случилось на улице Российской, поздно вечером — около 23:40.

- 41-летний водитель «Мерседес Бенц», двигаясь в направлении улицы Курчатова, допустил наезд на пешехода, - рассказали в региональном Управлении ГИБДД. - По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, который был оснащен светофором.

Известно, что приехавшим на место медикам скорой помощи оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего: пешеход скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи устанавливают личность погибшего мужчины, так как документов при нем не было.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.