Детей-инвалидов будут принимать в поликлиниках без очереди

Закон могут принять в ближайшее время. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области у детей с ограниченными возможностями и их родителей появится новая льгота. Посещать поликлиники и другие медучреждения они смогут без очереди.

Облегчить жизнь родителям решили в комитете по социальной политике регионального Законодательного собрания (ЗС РО). Депутаты переработали местный закон «Об охране здоровья», в документ добавлены новые пункты.

Изменения уже согласовали на предмет законности с Росздравнадзором, прокуратурой и минюстом, рассказали в пресс-службе ЗС Ростовской области.

Ожидается, что депутаты могут одобрить изменения на одном из ближайших заседаний регионального парламента.

Сейчас право на внеочередной прием в поликлиниках имеют, в том числе, воины-афганцы, ветераны ВОВ, многодетные матери.

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