В 2020 году скончалось более 64 тысяч человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рекордную смертность зарегистрировали в Ростовской области. Данные за последние десять лет опубликовало донское управление ЗАГС.

В 2020 году в области скончались 64 277 человек. Годом ранее, в 2019 году, показатель был ниже — 56 021 смертей. Смертность была на таком же высоком уровне лишь десять лет назад — в 2010 году умерли 63 315 жителей.

При этом рождаемость продолжает снижаться. Так, если в 2010 году родилось 47 360 малышей, то в 2020 — только 36 867. Самым демографически благополучным годом стал 2014. Тогда на свет появились более 52 тысячи детей.

В докладе говорится, что «Россия вошла в сложный демографический период». Ситуацию считают следствием прошлых лет. Репродуктивного возраста достигло поколение, рожденное в 90-х годах. В те годы рождаемость была даже ниже, чем после Великой Отечественной войны.

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