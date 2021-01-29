Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону с 1 февраля 2021: что изменится

На Дону продлили время работы кафе и ресторанов Фото: Артем ЛЕНЦ

Вот и наступило долгожданное многими смягчение ограничений в Ростове-на-Дону с 1 февраля 2021. Соответствующий документ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев накануне, 28 января.

Так, теперь произошло то, чего так сильно хотели рестораторы. Кафе, бары, ночные клубы и рестораны продлили режим работы. Попасть в них можно будет в семь утра, а закрываться заведения будут в 12 часов ночи. Круглосуточно, как и раньше, будут работать заведения, находящиеся на территории аэропорта «Платов».

Кроме того, возобновляется работа театральных и музейных касс. Правда, свои функции они смогут выполнять только при соблюдении всех мер безопасности.

Новый документ также отменяет запрет для ресурсоснабжающих организаций приостанавливать предоставление коммунальных услуг в случае неполной их оплаты потребителями.

При этом в области по-прежнему запрещены массовые развлекательные и спортивные мероприятия. Но кинотеатры и аквапарки открыты.

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