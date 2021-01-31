В Ростовской области число заболевших ОРВИ пошло на спад

Маска - обязательное средство защиты от вирусов. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ростовской области идет на спад число заболевших ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзор.

По данным ведомства, за минувшую неделю к врачам обратились 15,7 тысячи человек с жалобами на высокую температуру, насморк, кашель и боль в горле. Это ниже эпидемического порога в целом по области, однако рост заболевших специалисты зафиксировали среди пациентов старше 15 лет.

При этом в донской столице диагноз ОРВИ был поставлен 6,1 тысячи жителей. И эти цифры на 20,4 процента выше эпидемического порога, который рассчитывается для каждой недели года с учетом многолетних наблюдений.

В ведомстве добавили, что вирусы гриппа диагностированы не были.

При этом медики говорят, что не стоит заниматься самолечением, а при ухудшении самочувствия нужно обращаться к врачам, чтобы не допустить осложнений болезни.