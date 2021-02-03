Власти подняли вопрос о возобновлении плановой медпомощи в Ростовской области

Медучреждения обяжут строго соблюдать санитарные меры. Фото: ИВАНОВА Диана

Власти Ростовской области обсудили возобновление плановой медицинской помощи. Об этом речь шла на заседании регштаба по коронавирусу.

Возобновление зависит от того, как быстро будет улучшаться обстановка с заболеваемостью ковидом.

— Если снижение будет продолжаться, у нас возникает задача по возвращению медорганизаций к повседневной профильной деятельности, — сообщил губернатор Василий Голубев.

Главный санврач области Евгений Ковалев пояснил, что медучреждения обяжут строго следить за безопасностью. Методические рекомендации по организации их работы уже направлены в минздрав.

— Важнейшие меры – генеральная уборка с использованием средств для дезинфекции и последующий контроль. Нужно контролировать воздух, смывы, а также активность дезинфицирующих средств, — рассказал Евгений Ковалев.

Ранее губернатор сообщил, что в городах и районах Ростовской области проанализируют ситуацию с коронавирусом. В зависимости от эпидобстановки их разделят на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны.

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