Сесть на пять лет за вылов раков могут жители Ростовской области

Полицейские нашли и более 200 штук раков. Фото: ЛИФАНЦЕВ Дмитрий

В Ростовской области горе-рыбаки могут оказаться за решеткой потому, что ловили раков. Как рассказали в Управлении на транспорте МВД России по региону, инцидент произошел на реке Маныч, в районе Веселовского водохранилища.

Там внимание стражей порядка привлекли два местных жителя. Как выяснилось позже, 31 и 32-летние мужчины, официально нигде не работали. Зато у них в арсенале была металлическая лодка с мотором. А к ней в придачу - еще и 92 раковые ловушки. Тогда же полицейские нашли и более 200 штук раков. По данным ведомства, предварительная сумма ущерба составила около пятидесяти тысяч рублей.

Известно, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

При этом максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до пяти лет лишения свободы.