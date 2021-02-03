Сотни домов останутся без света 4 февраля в Ростове-на-Дону

Где отключат свет в Ростове-на-Дону 4 февраля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростове-на-Дону запланированы масштабные отключения света. Как рассказали энергетики, они пройдут в четверг, 4 февраля, в разных районах города.

На несколько часов пенсионеры будут вынуждены остаться без любимый телепередач, а домохозяйки - размораживать холодильники. По словам специалистов, цель таких отключений - не допускать возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 4 февраля

С 09:00 до 14:00:

- ул. Серафимовича 49-75, 46-69; ул. Социалистическая 57-83, 56-82, 51/58; пер. Соборный 17-19, 24-26; просп. Будённовский 22, 24, 26 .

С 09:00 до 16:00:

- ул. Красноармейская 120-122; просп. Буденновский 51-57.

С 09:00 до 17:00:

- ул. В. Нольная 3-7, 4-8, 2/59; ул. Советская 61, 63; ул. 2-я линия 4, ул. Каяни 2-4, 3-5 .

- ул. Кручинина 8-58, 5-57; пер. Рыбный 30, 34-44, 21-29.

- пер. Жлобинский 11-17, 4-18; ул. Кузнечная 49-89, 99, 68-102; пер. Молодогвардейский 61-63; ул. Портовая 506-518.

- ул. Самаркандская 6-16, 5-17; ул. Витебская; ул. Алданская; ул. Ландшафтная; пер. Госпитальный 45-71, 50-76; пер. Местный; пер. Чалтырский 33-49, 30-50; пер. Оршанский; ул. Кантемировская; пер. Железногорский.

с 09:30 до 18:00:

- ул. 2-я Краснодарская 1-21; ул. Кулагина 2-6, 12-26, 7, 11; ул. Международная 7-23, 12-24; ул. Плеханова 1-19, 24-66; ул. Ревкомовская 1-33, 2-30; ул. Свердловская 2-24, 13-47; пр. Стачки 51-79, 32 А.

С 10:00 до 12:00:

- пер. Жлобинский 21-25; ул. Магнитогорская 9/1, 9/2; пер. Урицкого 67.

- ул. Темерницкая 5-7, 2/4; ул. Социалистическая 3/8; пер. Доломановский 2/5а; пер. Братский 14/4, 30/20; ул. Московская 7-19; пер. Братский 17-19, 18; ул. Темерницкая 5, 5 А - 9.

- просп. Соколова 19-23, 24-36; ул. Суворова 21-29, 24-32; просп. Чехова 50-54, 33-35; ул. Б. Садовая 71/16, 77; просп. Ворошиловский 18/18

С 13:00 до 16:00:

- пер. Жлобинский 21, 25; ул. Магнитогорская 9/3; пер. Урицкого 56.

Ростов-на-Дону 04.02.21 26.02.21 09=00 17=00

С 13:00 до 15:00:

- ул. Суворова 18, 20/22; просп. Ворошиловский 16/71, 18/18.