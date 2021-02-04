Онколог назвал самые распространенные виды рака в Ростовской области

За последние 11 месяцев рак выявили более чем у 58 тысяч человек. Фото: Олег Укладов

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии назвали самые распространенные виды рака в Ростовской области. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор учреждения Олег Кит.

Так, женщины чаще всего страдают от рака молоченой железы, рака кожи и рака тела матки. Мужчины наиболее подвержены раку легких, раку предстательной железы, раку кожи.

— Посещение онкодерматолога наиболее востребовано на юге. Объясняется это тем, что для региона характерно активное солнечное излучение. Зачастую мы все не используем защитные средства. Появляется такой фактор, который может спровоцировать новообразования, — пояснил Олег Кит.

За последние 11 месяцев в ЮФО злокачественные образования выявили у 58,5 тысячи человек. Всего на учет поставлено 500 тысяч пациентов с онкологическими диагнозами.

АЛЛО!

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