Гололед и сильный ветер обещают в Ростове-на-Дону

В ближайшие дни в Ростове прогнозируют туман и гололед Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в ближайшее время погода изменится в худшую сторону. Об этом сообщили в пресс-службе ГО и ЧС. По прогнозам специалистов, в пятницу 5 февраля, в донской столице днем пойдет небольшой дождь.

- Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе ГО и ЧС.

А в субботу, 6 февраля, в городе резко понизится температура. Столбик термометра покажет минус 6 градусов. В ночные и утренние часы местами прогнозируется туман, на дорогах - гололедица.

В ГО и ЧС советуют водителям в эти дни особенно внимательно следить за соблюдением скоростного режима и дистанции. Парковать машину необходимо только на парковочной площадке, не стоит препятствовать работе общественного транспорта и дорожной техники. Также надо помнить о противотуманных фарах.

Пешеходам также следует быть особо осторожными: переходить дорогу только в установленных местах, иметь на одежде светоотражающие элементы.

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