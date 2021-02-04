Гололед и сильный ветер обещают в Ростове-на-Дону

В ближайшие дни в Ростове прогнозируют туман и гололед
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону в ближайшее время погода изменится в худшую сторону. Об этом сообщили в пресс-службе ГО и ЧС. По прогнозам специалистов, в пятницу 5 февраля, в донской столице днем пойдет небольшой дождь.
- Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе ГО и ЧС.
А в субботу, 6 февраля, в городе резко понизится температура. Столбик термометра покажет минус 6 градусов. В ночные и утренние часы местами прогнозируется туман, на дорогах - гололедица.
В ГО и ЧС советуют водителям в эти дни особенно внимательно следить за соблюдением скоростного режима и дистанции. Парковать машину необходимо только на парковочной площадке, не стоит препятствовать работе общественного транспорта и дорожной техники. Также надо помнить о противотуманных фарах.
Пешеходам также следует быть особо осторожными: переходить дорогу только в установленных местах, иметь на одежде светоотражающие элементы.
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