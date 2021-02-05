От полюса до минуса: в Ростове-на-Дону обещают гололед

В городе обещают гололед Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице в ближайшее время обещают ухудшение погоды, об этом рассказали в пресс-службе ГО и ЧС города, ссылаясь на Ростовский гидрометцентр.

По словам специалистов, в субботу, 6 февраля, а также в воскресенье, 7 февраля, резко похолодает. Если еще в пятницу, 5 февраля, столбик термометра показывал плюс, то в выходные «стукнут» морозы.

- Температура воздуха понизится до -6 градусов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в ГО и ЧС предупредили, что на дрогах возможен гололед. Утром и вечером в выходные дни прогнозируют туман.

В связи с изменением погоды в ведомстве попросили водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

- Во избежание аварий в условиях ограниченной видимости следите за соблюдением скоростного режима и дистанции. Парковать авто необходимо только на парковочной площадке, - прокомментировали в пресс-службе департамента ГО и ЧС.

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