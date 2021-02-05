В сгоревшем «Кооператоре Дона» начали демонтаж части конструкций

Пожарные проливают подозрительные участки. ФОТО: Сергей Сурженко

На крыше и в здании сгоревшего в Ростове супермаркета «Кооператор Дона» рабочие и пожарные продолжают разбирать завалы и демонтируют поврежденные конструкции.

К разбору части кровли пожарные приступили в середине дня. Возле супермаркета находилась спецмашина, на крыше работали два сотрудника МЧС.

После пожара к утру сегодняшнего дня фасад супермаркета закрыли тентами. Жильцы дома над «Кооператором Дона» вернулись к привычному режиму жизни. Хотя в наиболее пострадавших квартирах над входом в супермаркет жильцы вынуждены держать окна открытыми из-за запаха гари.

В областном управлении МЧС пояснили, что присутствие пожарных при разборе конструкций – стандартная процедура. Спасатели дополнительно проливают наиболее проблемные участки, чтобы избежать повторного возгорания.

Пожар в супермаркете, напомним, возник вчера ранним утром. За час огонь охватил все помещение. Спасатели эвакуировали из здания около ста жильцов. Огонь удалось полностью ликвидировать только к полудню. В инциденте никто не пострадал.

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