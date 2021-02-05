Движение на юг перекрыто: при столкновении двух фур один человек погиб, один пострадал

Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон» вблизи Новочеркасска. Фото: УГИБДД России по РО.

В пятницу, 5 февраля, в Аксайском районе Ростовской области произошло дорожное происшествие, в результате которого погиб человек. Известно, что авария случилась вблизи Новочеркасска около семи часов вечера на федеральной трассе М4 «Дон».

- По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, - рассказали в Управлении ГИБДД по региону. - В результате, фура пробила колесоотбойный брус и столкнулась с другим большегрузом.

Сообщается, что в аварии один человек погиб. Приехавшим на место медикам "скорой помощи" оставалось констатировать лишь смерть мужчины. Пассажира большегруза на автомобиле "неотложки" доставили в ближайшую больницу, но спасти его докторам не удалось.

- На юг полностью перекрыто движение, - добавили в ведомстве. - В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При движении на юг водителям рекомендуется на 1027 километре повернуть в сторону аэропорта "Платов", проехать до щепкинской автодороги и на щепкинской развязке уйти в сторону М-4.