Контрабандный табак на миллион рублей пытались переправить через границу на лодке

Пограничникам пришлось гнаться за нарушителем. Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области на границе с донецким регионом таможенники и пограничники задержали мужчину, пытавшегося переправить через границу крупную партию безакцизных сигарет.

Наряд погранслужбы и таможенников заметил контрабандиста, когда тот с сообщниками грузил коробки с сигаретами в лодку на берегу Северского Донца. Когда лодка достигла российского берега, пограничники издали потребовали остановиться для досмотра. На сигналы пограничников мужчина не реагировал, а затем попытался скрыться. После недолгой погони сотрудники погрануправления задержали нарушителя.

Выяснилось, что у мужчины паспорт РФ, он проживает в Ростовской области. В 15 коробках находились примерно семь тысяч пачек безакцизных сигарет популярной марки. По оценке экспертов, стоимость нелегального груза – около 900 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о контрабанде табака в крупном размере, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Ранее пограничники и таможенники уже фиксировали попытки переправки сигарет через границу речным путем. А всего за прошлый год зарегистрировано около 30 подобных преступлений.

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