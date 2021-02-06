Прокуратура заинтересовалась платной дорогой к жилому дому в Ростове

Конфликт между жильцами и владельцем дороги обострился послу установки шлагбаума. ФОТО: соцсети.

Прокуратура Ростовской области начала проверку соблюдения федерального законодательства предпринимателем, требующим плату за проезд по единственной дороге к дому на улице Тракторной, сообщили в пресс-службе ведомства.

Конфликт между жильцами многоэтажки на улице Тракторной и предпринимателем Тиграном Казаряном, напомним, обострился на прошлой неделе. Предприниматель владеет недвижимостью и земельными участками вокруг здания. В том числе, в его собственности – единственная дорога, ведущая к многоэтажке. Владелец установил на въезде шлагбаум и потребовал от жильцов платы за проезд – 50 рублей за легковой автомобиль.

Ранее жильцы дома рассказали «Комсомольской правде – Ростов», что спор продолжается несколько лет. Предприниматель предлагал жильцам платить по тысяче рублей в месяц за содержание дороги. После обострения конфликта жильцы дома обратились в полицию. Предприниматель пояснил «КП», что хочет окупить свои траты на строительство дороги. А в мэрии заявили, что намерены обеспечить доступ ростовчан к своем жилью без препятствий.

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