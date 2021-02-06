Заключенный управлял бандой из тюрьмы в Шахтах по телефону

Участников банды обвинили в разбое и краже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовский областной суд поступило уголовное дело в отношении семерых местных жителей, совершавших разбойные нападения на дома в регионе.

Банда дважды грабила домовладения в Аксайском и Азовском районах в то время, когда в домовладениях находился кто-то из хозяев. Еще один дом они обокрали, когда владельцы были в отъезде.

Руководил группой заключенный, находившийся в исправительной колонии в Шахтах (Ростовская область). Заключенный давал указания, в том числе, с помощью мессенджеров на незаконно пронесенном в тюрьму мобильном телефоне.

В банду входил брат заключенного. Во время обысков у членов банды нашли огнестрельное оружие и патроны. Следователи оценивают ущерб потерпевшим в 1,4 миллиона рублей.

Уголовное дело правоохранители возбудили по статьям о разбое, краже, создании преступной группы и хранении оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. Суд пока не назначил дату слушаний.

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