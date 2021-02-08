Полтонны чугуна украл из поезда житель Ростовской области

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Фото: УТ МВД России по СКФО.

В Ростовской области мужчина украл из поезда более полтонны чугуна. Происшествие произошло на железнодорожном перегоне «Лихая-Замчалово». Об этом сообщает управление МВД на транспорте по Северо-Кавказскому округу.

На станции мужчина пробрался в один из грузовых поездов. Из вагона он вытащил слитки чугуна на 675 килограммов. Похищенное он хранил у себя в машине.

Полицейские задержали предполагаемого преступника. 40-летний безработный из Каменского района признался, что чугун он планировал сдать на металлолом.

Сумма ущерба правоохранители оценили в 12 тысяч рублей. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.

— Отделением дознания Лиховского отдела МВД России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — говорится в сообщении МВД на транспорте.

Напомним, максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет.

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