Погода в Ростове-на-Дону: 10 февраля 2021 ожидается резкое потепление

По Ростовской области столбик термометра может подняться до плюс семи градусов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Ростове-на-Дону: 10 февраля 2021 в донской столице потеплеет после морозов и снегопада. Прогноз публикует ростовский Гидрометцентр.

Ночью в донской столице пройдет дождь. Небольшие осадки возможны и в течение дня. Кроме того, утром город может накрыть туман. В ночное время температура составит ноль — плюс два градуса, днем — плюс пять — плюс семь градусов.

По Ростовской области также ожидается дождь, в некоторых районах — мокрый снег. Ночью и утром местами прогнозируется туман. По северу — гололедица. Ночью столбик термометра может показать от минус одного до плюс четырех градусов, при прояснениях — до минус пяти. Днем прогнозируется от нуля до плюс пяти градусов, по югу — до плюс десяти градусов.

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