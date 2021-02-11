В Ростовской области БТР помял «Шевроле» с девушкой за рулем

На месте работали инспекторы ВАИ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В поселке Персиановский (Аксайский район, Ростовская область) произошел казусный дорожный инцидент. Броневик на пустой дороге посреди частного сектора протаранил легковой автомобиль.

БТР чудом не задел газовую трубу. ФОТО: "Город на Тузлове"

БТР и легковушка столкнулись вчера утром на перекрестке улиц Казачьих лагерей и Заречной. Девушка за рулем «Шевроле» двигалась в сторону перекрестка, водитель бронетранспортера не уступил гражданскому автомобилю дорогу. После столкновения обе машины занесло, БТР протащил легковушку несколько метров к обочине, пишут местные блогеры. Чудом обе машины не задели газовую трубу возле места ДТП. Ситуацию усугубляло то, что утрамбованный снег на дороге был покрыт водой и ледяной коркой.

На место выехали сотрудники военной автоинспекции. В областном управлении ГИБДД пояснили, что полицейские не фиксируют ДТП с участием военной техники.

Девушка-водитель в инциденте не пострадала. ФОТО: "Город на Тузлове"

За рулем «Шевроле» находилась девушка-водитель. Броневик сильно повредил легковушку – удар пришелся со стороны водителя. Девушка не пострадала и отказалась от медицинской помощи.

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