В ростовскую «Службу-112» за год позвонили четыре миллиона раз

Работу сотрудников «Службы-112» отметили поощрениями. Фото: правительство Ростовской области

В четверг, 11 февраля, в Ростовской области сотрудники «Службы-112» отмечают профессиональный праздник - День вызова экстренной помощи для людей, попавших в беду. Специалисты обрабатывают звонки от людей, желающих обратиться в скорую помощь, полицию, ГИБДД, пожарную и газовую службы, а также отвечают на вопросы.

- За четыре года работы «Службу-112» признали эффективной и востребованной. Операторы обработали около четыре миллионов звонков только в минувшем году, что в два раза больше, чем в год основания - в 2017-м, - рассказали в правительстве донского региона.

В «Службе-112» задействованы более тысячи специалистов, в числе которых дипломированные психологи, переводчики и лингвисты.

Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов вручил благодарственные письма операторам-112. А губернатор Ростовской области особо отметил работу начальника отдела «112» Ольги Нерубальской, психолога Натальи Шадриной и старшего оператора Кристины Корчагиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда отменят масочный режим в Ростовской области: ситуация с коронавирусом остается сложной

"КП" выяснила, отменят ли масочный режим в Ростовской области после того, как это сделали в Удмуртии (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.