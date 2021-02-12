В Ростовской области долги перед шахтерами погасили после вмешательства прокуроров

Шахтерам выплатили деньги после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти три сотни шахтеров в Ростовской области получили деньги за свою нелегкую работу только после вмешательства региональной прокуратуры.

Во время проверки прокуроры пришли к выводу, что одна из угледобывающих компаний, владеющая шахтой в Гукове, нарушала права сотрудников. Компания в общей сложности задолжала рабочим около 2,7 миллиона рублей.

Руководителю организации прокуроры направили представление. В отношении собственника организации и директора компании возбудили дело по административной статье.

Сейчас ситуация с выплатой зарплаты на шахте в Гуково находится на контроле донской прокуратуры, заявили в надзорном ведомстве.

Стоит отметить, что ранее из-за проблем с выплатой денег шахтеры в Гуково устроили голодовку. Люди требовали погасить многомиллионный долг перед двумя тысячами сотрудников.

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