В Ростове два участка рядом с площадью Ленина отвели под многоэтажную застройку

Новые дома планируют построить в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре донской столицы вскоре могут появиться новые высотки. В горадминистрации подписали проект планировки двух крупных земельных участков, расположенных неподалеку от площади Ленина.

Новый многосекционный комплекс высотой до 25 этажей может появиться на месте бывшего общежития педагогического института - на пересечении переулка Ашхабадского и проспекта Ленина.

Если планы застройщиков не изменятся, то неподалеку от торгового центра «РИО» вскоре разместят жилой комплекс с развитой инфраструктурой. Ожидается, что там появится больница, школа, детский сад и парковки, которых так не хватает в центре Ростова. По предварительной информации, на участке планируют построить около восьми высоток.

Согласно документации, общая площадь отведенных под застройку земельных участков составляет около 62,5 гектара.

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