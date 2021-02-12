ФК «Ростов» купил 22-летнего полузащитника Тугарева у "Локомотива"

Контракт с Тугаревым рассчитан на пять лет. ФОТО: пресс-служба ФК "Ростов"

Футбольный клуб «Ростов» купил у столичного «Локомотива» 22-летнего полузащитника Романа Тугарева. Накануне стало известно, что «Ростов» ведет переговоры с представителям футболиста и московской команды.

- Между «Ростовом» и «Локомотивом» достигнута договоренность по трансферу, – пояснили в пресс-службе ростовского клуба. Срок контракта с Тугаревым – пять лет.

С осени прошлого года Тугарев находился у «Ростова» в аренде. В октябре он участвовал во встрече с грозненским «Ахматом», затем выходил на поле еще в семи матчах. На выезде в Грозном в декабре прошлого года Роман Тугарев забил гол, обеспечив победу своему клубу.

До аренды в "Ростове" Тугарев играл в молодежке московского «Локомотива». Кроме того, полузащитнику удалось забить первый хет-трик в истории ФК «Казанка». В матчах премьер-лиги Тугарев впервые сыграл осенью 2018 года.

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